Выборы2019

Выборы

22:39 07.02.2019

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

1 мин читать
Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Национальная полиция Украина начала расследование по заявлению кандидата в президенты В.Зеленского о слежке за ним в г.Одесса и г.Киев, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины в четверг вечером.

В пресс-центре уточнили, что 7 февраля 2018 один кандидат в президенты Украины В.Зеленский обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст.214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.

Теги: #расследование #слежка #зеленский #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 07.02.2019
Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

17:41 07.02.2019
Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

15:14 07.02.2019
Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

12:01 07.02.2019
Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

11:47 07.02.2019
Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

11:42 07.02.2019
"Я клоун и я этим очень горжусь": Зеленский запустил очередной челлендж

"Я клоун и я этим очень горжусь": Зеленский запустил очередной челлендж

11:03 07.02.2019
ГИУ начала процедуру приобретения жилья для передачи его спасателям и полицейским в финлизинг

ГИУ начала процедуру приобретения жилья для передачи его спасателям и полицейским в финлизинг

10:26 07.02.2019
В Николаеве на бесплатном концерте зафиксировали незаконную избирательную агитацию Зеленского

В Николаеве на бесплатном концерте зафиксировали незаконную избирательную агитацию Зеленского

09:48 07.02.2019
Украинские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве, разыскиваемых правоохранителями ФРГ

Украинские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве, разыскиваемых правоохранителями ФРГ

09:35 07.02.2019
Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Представителями команды Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали комики

Полиция открыла 19 уголовных производств по информации о нарушении избирательного законодательства

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

"Я клоун и я этим очень горжусь": Зеленский запустил очередной челлендж

ГИУ начала процедуру приобретения жилья для передачи его спасателям и полицейским в финлизинг

В Николаеве на бесплатном концерте зафиксировали незаконную избирательную агитацию Зеленского

Украинские полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве, разыскиваемых правоохранителями ФРГ

Правоохранители в Одессе блокировали деятельность этнической ОПГ, занимавшейся рэкетом – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

Южанина стала доверенным лицом Порошенко на выборах

Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Чумак о прослушивании штаба Гриценко: Мы подозреваем политических оппонентов

Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

Гриценко встретился с послами скандинавских и балтийских стран

Колесников: Сейчас экономика страны находится в состоянии социального дефолта

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА