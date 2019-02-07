Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

Президент Украины Петр Порошенко намерен представить свою предвыборную программу кандидата на пост главы государства в субботу, 9 февраля, на Всеукраинском общественном форуме, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в четверг.

"В субботу в Киеве состоится Всеукраинский общественный форум, на котором президент презентует свою предвыборную программу", – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что начало форума планируется в 14.00.

7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Украины П.Порошенко кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца.