Выборы2019

Выборы

17:57 07.02.2019

Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

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Порошенко намерен 9 февраля презентовать предвыборную программу – источник

Президент Украины Петр Порошенко намерен представить свою предвыборную программу кандидата на пост главы государства в субботу, 9 февраля, на Всеукраинском общественном форуме, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в четверг.

"В субботу в Киеве состоится Всеукраинский общественный форум, на котором президент презентует свою предвыборную программу", – сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что начало форума планируется в 14.00.

7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Украины П.Порошенко кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца.

Теги: #порошенко #петр_порошенко #выборы
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