ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца, руководителя общественной организации "Сучасне мисто" Владимира Петрова кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

В то же время ЦИК сняла с повестки дня вопрос о регистрации кандидатом журналиста Дмитрия Гнапа.

Всего уже зарегистрированы 42 кандидата на пост президента Украины.

8 февраля - последний день принятия решений о регистрации или об отказе в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.