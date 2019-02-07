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12:49 07.02.2019

Партия Безсмертного "РУХ +380" будет участвовать в парламентских выборах

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Партия Безсмертного "РУХ +380" будет участвовать в парламентских выборах

Новая партия "РУХ +380" намерена принять участие в парламентской кампании 2019 года, заявил председатель политсилы, кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный.

"Будем участвовать в парламентской кампании-2019. Именно в партии куется команда и просеиваются кадры. Я хочу построить партию, которая была бы действенной десятки лет. Мы должны вернуть в политику специалистов", - сказал он в интервью "Gazeta.ua ", сообщает пресс-служба политика.

По его словам, главная цель партии стать не только "кузницей управленческих кадров", но и получить власть как инструмент, который позволит поставить человека в центр внимания. Потому что партия в классическом понимании - "это посредник между человеком и властью".

Существующие сейчас в Украине партии Р.Бессмертный называет не иначе, как "350 имитаций": "Назовите мне хоть одну, которая не является партией вождя, не является бизнес-проектом или структурой закрытого типа. Все они выстроены для одного полезного мотива - прийти к власти и там между собой распределять ресурсы", - констатировал политик.

В то же время он подчеркнул, что не собирается быть партийным вождем, а быть только идейным вдохновителем создания "Руха +380". Его цель "выстроить совершенно иную модель партии" нового образца, по горизонтальному принципу и без иерархического подчинения.

Кроме этого, Р.Бессмертный признался, что получал предложения о покупке документов уже зарегистрированных партий за 40-50 тысяч долларов, но сказал свое "категорическое нет".

"Мы начинаем с чистого листа. Нам придется еще самим учиться этой работе и сдавать экзамен на выборах. Иногда бороться самим с собой и со всем, что знали о партиях раньше", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возникновении оригинального названия партии "РУХ +380", он сказал, что "движение - это прекрасно, потому что это "движ". А комбинация +380 - это международный код Украины.

"Такое название запоминается, является современным. И очень хорошо показывает, к чему мы должны двигаться - к Великой Украине со знаком плюс", - считает политик.

В пресс-службе также напомнили, что собрание партии состоялось в Киеве 26 февраля. Участники выбрали Р.Бессмертного председателем партии. Сейчас, как этого требует закон, продолжается процесс сбора подписей по всей Украине в поддержку создания партии. После этого "РУХ +380" будет подавать документы для регистрации в Министерстве юстиции.

Теги: #выборы #парламент #безсмертный
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