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11:42 07.02.2019

"Я клоун и я этим очень горжусь": Зеленский запустил очередной челлендж

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"Я клоун и я этим очень горжусь": Зеленский запустил очередной челлендж

Кандидат в президенты, шоумен и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в соцсети Facebook запустил очередной челлендж "я клоун".

Запуск шуточного приложения, В.Зеленский объяснил тем, что после решения идти в президенты его стали называть клоуном.

"Я Владимир Зеленский, руководитель студии "Квартал 95". Я замахнулся на вотчину нашей элиты - пошел в президенты Украины после чего, меня объявили клоуном. Я клоун и я этим очень горжусь, но я уверен, что я такой не один. Поэтому мы сделали (в Facebook - ИФ) приложение под названием "Я клоун", - рассказал В.Зеленский в видеообращении, которое обнародовал на странице в Фейсбуке в четверг.

В пресс-службе команды Зеленского также предоставили краткую инструкцию, как принять участие в челлендже: достаточно быть подписанным на страницу Зе!Команды в Facebook; открыть камеру через приложение Facebook на телефоне; нажать на иконку маски; записать видео; сохранить его на телефон; опубликовать видео на своей странице с хэштегом #яклоун.

Теги: #зеленский #видео2019
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