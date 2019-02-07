В Николаеве на бесплатном концерте зафиксировали незаконную избирательную агитацию Зеленского

В Николаеве представители "Гражданской сети "Опора" зафиксировали случаи незаконной агитации кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского во время бесплатного концерта.

"Во вторник, 5 февраля, в рамках всеукраинского тура в Николаеве в концерт-холле "Юность" состоялось сразу два концерта юмористического шоу "Лига смеха", один из которых был бесплатным. В отличие от вечернего, попасть на дневной концерт можно было по приглашению. Зрителями этого концерта стали студенты, школьники, военнослужащие и не только", - отметили в "Опоре".

По словам наблюдателей, перед началом мероприятия демонстрировались видеоролики о выборах и обращение кандидата в президенты В.Зеленского, содержащего признаки предвыборной агитации.

"До начала концерта на экране несколько раз демонстрировалась серия роликов, в том числе о процедуре изменения места голосования и необходимость идти на выборы. Кроме этого, несколько раз было показано видео, где кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказывает, что "решил показать предвыборную программу открыто, рассказать кто мы, как готовим предвыборную программу, как собираем команду и как ищем деньги". Артисты, в тоже время отметили, что не будут ни за кого агитировать, призывают лишь прийти 31 марта на выборы, чтобы голос не был потерян", - сообщили в "Гражданской сети".

"Согласно 1 части 58 статьи Закона Украины "О выборах Президента Украины" предвыборная агитация - это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины. Поскольку предвыборная агитация Владимира Зеленского, демонстрировалась именно на бесплатном концерте, то это является нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации, а именно части 6 статьи 64 Закона, где сказано: "запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая предвыборная агитация, которая сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата или упоминанием его имени, имеет признаки подкупа избирателей ", - комментирует координатор общественного наблюдения "Опоры" за выборами в Николаевской области Дмитрий Башенный.

По данным фактам наблюдатели ОПОРЫ 6 февраля обратились в полицию по признакам нарушения.