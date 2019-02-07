В СБУ опровергли обвинения в прослушивании избирательного штаба А.Гриценко

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла обвинения кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко в том, что осуществляет за ним незаконную слежку и установила "жучки" в его избирательном штабе.

"Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В то же время председатель СБУ Василий Грицак заявил, что служба в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

Однако сначала кандидаты в президенты должны обратиться в СБУ с соответствующими заявлениями и материалами.