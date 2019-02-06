Аваков: Если Нацдружины на выборах возьмут на себя функцию силового контроля вместо наблюдательной, то это будет пресекаться

Если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет пресечено, заверяет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Если ЦИК принял решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы пресечем эту деятельность", - сказал А.Аваков журналистам, комментируя решение ЦИК зарегистрировать Нацдружины в качестве наблюдателей на выборах.