Выборы2019

Выборы

19:11 06.02.2019

Кива представил программу, с которой баллотируется в президенты

2 мин читать
Кива представил программу, с которой баллотируется в президенты

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива презентовал свою программу кандидата в президенты - "Генеральный формат”.

"Мы идем к украинскому народу с четким планом и стратегией: что мы должны будем сделать и какие обязательства берем на себя уже сегодня. "Генеральный формат" – это не просто предвыборная программа, это подробный перечень того, что мы сделаем, чтобы Украина стала сильной, независимой страной, где люди будут жить, а не выживать", – заявил И.Кива на встрече с избирателями в Чернигове, сообщается на сайте партии.

Политик отметил, что основной задачей является прекращение войны и возвращение Украине ее территорий.

"Первым и самым главным пунктом нашей стратегии является достижение мира. Потому что сегодня для нас очень важно остановить войну, а значит – победить в войне. Никакого проигрыша и никакой сдачи территории. Нас с детства учили, что свою землю нужно защищать. И мы защитим нашу страну от захватчиков", – сказал глава политсилы.

По его мнению, второй но не менее важной, остается проблема уровня и качества жизни украинцев.

"Украина должна быть страной равных прав и возможностей. Но нынешние реалии совершенно другие. Бездарные реформы коррупционной власти привели к вымиранию граждан. В достатке живет только 3% населения, всем остальным приходится выживать. Вы только посмотрите на тарифы ЖКХ и цены на продукты, сравните с зарплатами и пенсиями. Как можно жить на пенсию 1669 грн, когда счет за коммунальные услуги достигает 2000 грн? Это издевательство над народом", – сказал политик.

И.Кива добавил, что людей довели до отчаяния, и если нынешняя власть останется на второй срок, завтра в нашей стране будет некому жить.

"Я не могу допустить, чтобы это продолжалось и дальше! Мы обеспечим нашим пенсионерам достойную старость, а преступникам и предателям – место на тюремной койке. У нас есть четкий план, и мы готовы бороться за сильную, новую Украину, в которой людям гарантированы равенство и социальная защищенность", – подытожил лидер СПУ.

Теги: #кива #спу #илья_кива
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 05.02.2019
И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

13:10 04.02.2019
Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

09:26 01.02.2019
И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

19:24 30.01.2019
После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

18:12 25.01.2019
Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

18:11 25.01.2019
Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

09:29 25.01.2019
СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

13:44 23.01.2019
И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

14:55 22.01.2019
Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

14:51 22.01.2019
Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

И.Кива: Система прогрессивного налогообложения позволит решить проблему теневого рынка труда

Кива подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Стремительное развитие горно-металлургического комплекса обеспечит рост экономики

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Вилкул заявил, что остановит медреформу Супрун и введет страховую медицину в случае победы на выборах

Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Кандидатов в президенты уже 37 - зарегистрированы Юрий Тимошенко, Новак и Журавлев

Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян

Бойко: Долги людей за жилищно-коммунальные услуги должны быть списаны

Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

Наливайченко: Янукович должен сидеть, или в Украине, или в международной тюрьме

Председатель ЦИК Слипачук встретилась с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Тейлером

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА