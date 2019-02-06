Кива представил программу, с которой баллотируется в президенты

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива презентовал свою программу кандидата в президенты - "Генеральный формат”.

"Мы идем к украинскому народу с четким планом и стратегией: что мы должны будем сделать и какие обязательства берем на себя уже сегодня. "Генеральный формат" – это не просто предвыборная программа, это подробный перечень того, что мы сделаем, чтобы Украина стала сильной, независимой страной, где люди будут жить, а не выживать", – заявил И.Кива на встрече с избирателями в Чернигове, сообщается на сайте партии.

Политик отметил, что основной задачей является прекращение войны и возвращение Украине ее территорий.

"Первым и самым главным пунктом нашей стратегии является достижение мира. Потому что сегодня для нас очень важно остановить войну, а значит – победить в войне. Никакого проигрыша и никакой сдачи территории. Нас с детства учили, что свою землю нужно защищать. И мы защитим нашу страну от захватчиков", – сказал глава политсилы.

По его мнению, второй но не менее важной, остается проблема уровня и качества жизни украинцев.

"Украина должна быть страной равных прав и возможностей. Но нынешние реалии совершенно другие. Бездарные реформы коррупционной власти привели к вымиранию граждан. В достатке живет только 3% населения, всем остальным приходится выживать. Вы только посмотрите на тарифы ЖКХ и цены на продукты, сравните с зарплатами и пенсиями. Как можно жить на пенсию 1669 грн, когда счет за коммунальные услуги достигает 2000 грн? Это издевательство над народом", – сказал политик.

И.Кива добавил, что людей довели до отчаяния, и если нынешняя власть останется на второй срок, завтра в нашей стране будет некому жить.

"Я не могу допустить, чтобы это продолжалось и дальше! Мы обеспечим нашим пенсионерам достойную старость, а преступникам и предателям – место на тюремной койке. У нас есть четкий план, и мы готовы бороться за сильную, новую Украину, в которой людям гарантированы равенство и социальная защищенность", – подытожил лидер СПУ.