Выборы2019

Выборы

17:28 06.02.2019

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

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Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в удовлетворении иска лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

П.Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации П.Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ.

Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы П.Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Как сообщалось, 2 февраля ЦИК отказал политику в регистрации кандидатом на выборах 31 марта, поскольку П.Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Коммунистическая партия Украины считает данное решение политически мотивированным и антиконституционным.

Теги: #цик #суд #симоненко
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