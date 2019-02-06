Выборы2019

Выборы

17:14 06.02.2019

Вилкул заявил, что остановит медреформу Супрун и введет страховую медицину в случае победы на выборах

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Вилкул заявил, что остановит медреформу Супрун и введет страховую медицину в случае победы на выборах

Представитель политсилы "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", кандидат в президенты Александр Вилкул заявил, что в случае его победы на выборах в Украине будет введена страховая медицина.

"Закрытие больниц, платные медицинские услуги, срыв вакцинации и эпидемии болезней, которых не было в стране десятилетиями – это не реформа. Это издевательство над людьми. Мы положим конец экспериментам санитарки Супрун. После победы на выборах, мы введем страховую медицину", - сказал он во время встречи с медиками в Центре первичной медико-санитарной помощи в Павлограде.

А.Вилкул пообещал, что благодаря страховой медицине "каждый бюджетник, каждый пенсионер и каждый ребенок получит страховку за счет средств государства, а каждый работающий на предприятии – за счет средств этого предприятия вне зависимости от формы собственности".

"И деньги тогда придут в медицину. И люди получат деньги в виде медицинской страховки, и зарплаты тогда повысятся реально у врачей и у медперсонала", - подчеркнул политик.

Оппозиционер отметил, что в случае страховой медицины пациент может обратиться за помощью в то медицинское учреждение, что оказывают лучшую помощь. Это означает, что в медицину придут и конкуренция, и инвестиции. Также будет возрождена система предоставления "скорой помощи", а больницы оснащены современным оборудованием.

А.Вилкул подчеркнул, что зарплаты врачей уже в первые полгода его президентства станут выплачиваться с коэффициентом 1,5 к средней зарплате по областям. А для пациентов станут доступны лекарства, поскольку государство будет поддерживать украинские фармакологические предприятия. В частности, будет введена компенсация стоимости лекарств по рецепту.

"Любые изменения в сфере здравоохранения должны вести к неуклонному улучшению качества жизни простых украинцев. Это главная цель. Нынешняя власть сделала четко наоборот. Мы принципиально исправим ситуацию", - констатировал он.

Теги: #вилкул #александр_вилкул
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