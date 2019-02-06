Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Народный депутата из фракции "Блок Петра Порошенко", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич стал уполномоченным представителем президента Украины Петра Порошенко в ЦИК на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты 3 февраля. Регистрация кандидатов завершается 8 февраля.