Выборы2019

Выборы

17:02 06.02.2019

Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

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Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Народный депутата из фракции "Блок Петра Порошенко", глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич стал уполномоченным представителем президента Украины Петра Порошенко в ЦИК на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты 3 февраля. Регистрация кандидатов завершается 8 февраля.

Теги: #цик #порошенко #князевич_руслан #выборы
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