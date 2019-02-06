Кандидатов в президенты уже 37 - зарегистрированы Юрий Тимошенко, Новак и Журавлев

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще трех кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду ЦИК зарегистрировала кандидатами исключенного из фракции "Народный фронт" народного депутата Юрия Тимошенко, выдвинутого партией "Патриот" экономиста Андрея Новака, кандидата от партии "Стабильность", президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

Таким образом, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.