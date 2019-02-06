Выборы2019

Выборы

16:30 06.02.2019

Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян

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Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян

Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ещё находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины, среди предложенных кандидатов - двое россиян, сообщил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Т.Райнер также рассказал, что сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

Теги: #наблюдатели #обсе #выборы
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