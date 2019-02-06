Янукович заявил, что Украина не должна закрывать избирательные участки в РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович, говоря о намерении Украины не открывать избирательные участки в России, сказал, что если в Киеве называют Крым украинским, то пусть дадут людям там проголосовать.

"Я думаю, что ответ на этот вопрос абсолютно понятен. Они все хорошо понимают, что все люди, которые выехали за территорию Украины, это их оппоненты... Вопрос можно такой задать Порошенко и, как говорят, его кампании: хорошо, Крым - украинский. Крым украинский? Сколько украинцев живет в Крыму? Предоставьте им возможность, пусть они проголосуют за украинскую власть. Вот какой, интересно, они дадут ответ?" - сказал В.Янукович на пресс-конференции в Москве в среду.

Кроме этого, он рассказал, что Ростов, улицами котрого он изредка гуляет, очень напоминает Донецк. Тем самым В.Янукович предложил киевским властям открыть участки и в Ростове, где "полным полно украинцев".

"Почему бы не открыть участок? Почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они волнуются за будущее своих детей, они мечтают вернуться на родную землю. Когда с ними говоришь, невозможно долго говорить, потому что слезы наворачиваются на глаза. Люди очень эмоционально говорят. Я наслушался всякого: и обвинений, и пожеланий, и всего-всего", - добавил он.