Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победить

Экс-президент Украины Виктор Янукович, приговоренный в Украине к 13 годам тюрьмы за госизмену, считает, что у президента Петра Порошенко нет шансов победить на предстоящих выборах честным путем.

"Я Петра Порошенко знаю очень давно или хорошо… Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. У него на первом месте личная выгода и деньги – и он все готов на это променять. Поэтому методы, которыми он пользуется, очень изощренны", – сказал В.Янукович на пресс-конференции в Москве в среду.

"У президента Порошенко никаких шансов нет честно побелить на выборах. Какие будут задействованы схемы, как это будет работать – мы сейчас не знаем. Я, как и вы, читают средства массовой информации – пишутся различные варианты", – сказал экс-президент Украины.

В.Янукович подчеркнул, что президентськие выборы в Украине не обойдуться грязных методов. "Но сфальсифицировать выборы в Украине в таких условиях, в которых сейчас находится страна – достаточно сложно.Такого тотального недоверии к власти никогда не было", – добавил он.