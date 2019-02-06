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13:44 06.02.2019

Тимошенко считает, что персонифицированная система позволит существенно увеличить пенсии

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Тимошенко считает, что персонифицированная система позволит существенно увеличить пенсии

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах одним из первых ее шагов станет введение в Украине персонифицированной системы пенсионного обеспечения.

По словам Ю.Тимошенко, проводимая властями пенсионная реформа имела только одну цель - сокращение расходов бюджета на содержание пенсионеров: "Это еще один элемент уничтожения украинского народа", - сказала она на митинге в г. Марганец Днепропетровской области, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

К тому же, возмутилась председатель партии, реформа увеличила пенсионный возраст. Ю.Тимошенко убеждена, что украинцы, которые работали по 30-50 лет и построили страну, заслуживают другого отношения. Именно поэтому после выборов в Украине будет введена персонифицированная пенсионная система, которая действует во всех успешных странах мира.

В частности, новая система будет предусматривать, что с первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается частный счет, на который будут отправляться пенсионные взносы.

"Всю жизнь граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы, и когда человек выходит на пенсию, он будет знать, сколько она имеет средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами", - отметила политик.

При этом кандидат в президенты подчеркнула, что эта система позволит существенно увеличить пенсии.

"Мы посчитали и выяснилось, что пенсионные взносы человека за всю жизнь, когда она работала, втрое больше, чем то, что человек получил потом на пенсии. Втрое больше перечислено! Почему такая система работает? Потому что на людях привыкли экономить, на людях привыкли зарабатывать", - обратила внимание Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко #пенсии
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