Гриценко намерен назначить Апаршина главой Минобороны Украины в случае своей победы на выборах президента

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко во Львове представил кандидатуру того, кто возглавит Министерство обороны при его президентстве.

"Это человек, который прошел армию от командира взвода до стратегического уровня. Знает всю дислокацию военных частей. Готов приступить с первого дня", - сказал А.Гриценко, представляя Ивана Апаршина во время пресс-конференции.

И.Апаршин является военным экспертом, бывшим директором Департамента военной политики Минобороны и главным инспектором Минобороны, в прошлом был начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров

"Армию знает в совершенстве, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Достойное профессиональное образование: общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса", - добавил А.Гриценко.

Отметим, что на прошлой неделе кандидат представил своего председателя СБУ, которым при президентстве А.Гриценко станет Виктор Трепак. В будущем кандидат обещает представить министра иностранных дел, председателя НБУ и генерального прокурора.