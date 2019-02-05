Выборы2019

Выборы

13:23 05.02.2019

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

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Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

В МВД Украины напоминают об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

"Мы хотим напомнить всем участникам избирательного процесса, что избирательное законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий вне государственного бюджета. Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что есть право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи... нами будут оцениваться и квалифицироваться по ст. 160 УК - подкуп избирателя", - сказал на брифинге во вторник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Также он обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и составление трудовых соглашений для агитаторов. Ссылаясь на нормы закона о выборах И.Варченко напомнил о запрете любых выплат за агитационную работу.

"Попытки составить такие массовые соглашения, тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателя нами также будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК -подкуп избирателей", - сказал он.

Таким образом, как пояснил советник главы МВД, законное финансирование избирательной кампании - только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

"Если человек наличными получает какие-либо средства за какие-либо услуги - это уже незаконно. В безналичной форме имеют право оплачиваться услуги и товары.. изготовление продукции, оформление визуальной рекламы, на радио или в газетах", - сказал он.

Теги: #агитация #мвд #выборы
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