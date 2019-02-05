Тимошенко и украинские журналисты подписали "Декларацию в защиту свободы слова"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала "Декларацию в защиту свободы слова", которую разработал Национальный союз журналистов.

"Я как лидер партии и кандидат в президенты Украины считаю, что настоящая свобода слова - без притеснений, манипуляций, зависимости СМИ от клановых образований. Это тот воздух, которым вообще дышит демократия. И когда мы дышим свободой слова как воздухом, мы порой не замечаем , как это важно. и если этот кислород перекрывают, начинают манипулировать СМИ и журналистами, тогда погибает демократия", - подчеркнула она во время подписания документа в Верховной Раде во вторник, сообщают в пресс-службе партии.

По ее мнению, сегодня важно "взять на себя обязательства, которые необходимы для того, чтобы свобода слова в Украине как главная организация демократии жила, чтобы ее не втаптывали политики, в том числе и действующая власть в систему своих интересов и технологий".

Она заверила, что команда "Батькивщины" всегда будет стоять на защите журналистов, их жизни, безопасности, их права говорить правду. Однако, по словам Ю.Тимошенко, обязательства являются двусторонними.

"С одной стороны, мы берем обязательства дать полную и безоговорочную свободу журналистам высказывать свои мысли и честно информировать людей о происходящем. А с другой стороны, мы хотим правды, чести и неподкупности. Я с удовольствием подписываю эту Декларацию и надеюсь, что мы будем двигаться только путем укрепления свободы слова", - сказала лидер "Батькивщины".

Со своей стороны председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил обеспокоенность угрозами для свободы слова и чрезвычайным положением в вопросе физической агрессии в отношении журналистов.

"Мы считаем, что системной является безнаказанность за атаки на журналистов. Поэтому призываем политиков встать на защиту журналистов. Мы хотели бы создать коалицию здоровых сил в стране, которые станут на защиту свободы слова, которая является базовой ценностью и которая обеспечивает демократию в стране", - подчеркнул он.

Председатель НСЖУ поздравил Ю.Тимошенко с подписанием Декларации и выразил надежду, что такое сотрудничество даст "импульс политикам уважать журналистов, не делить представителей медиа на "таких" и "не таких", не генерировать какие-то законодательные изменения относительно деятельности журналистов и СМИ без консультаций с журналистским сообществом".

Как известно, накануне выборов президента Украины, Национальный союз журналистов призвал кандидатов взять на себя добровольные обязательства гарантировать свободу слова, ее дальнейшее утверждение и развитие в соответствии с мировыми стандартами.

"Декларация в защиту свободы слова" является документом, наработанным головой НСЖУ С.Томиленком в консультациях с украинскими журналистами и экспертами Международной федерации журналистов.