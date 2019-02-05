Бойко считает, что недопуск наблюдателей из РФ не сделает выборы в Украине более честными

Кандидат в президенты, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что президентские выборы в Украине должны быть честными, а решение властей запретить наблюдателям из России присутствовать во время избирательного процесса этого не сделает.

"Не допуск наблюдателей из России не сделает выборы более честными. Мы уже видим, что идет скупка голосов в регионах. Мы видим много сигналов... просто ходят и раздают деньги, подписывают какие-то договора БПП, все это открыто ... они собираются скупать голоса. И главное они не понимают, что если люди увидят несправедливость, то будет непредсказуемый сценарий", - подчеркнул политик журналистам в кулуарах ВР в понедельник.

Ю.Бойко считает, что все наблюдатели, если они объективны - должны присутствовать на выборах.

"Запрет - это просто очередная попытка власти показать, что мы против России. Это некий шаг к мобилизации части электората действующей властью", - добавил кандидат в президенты.