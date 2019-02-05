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09:34 05.02.2019

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

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Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

С целью усовершенствования государственной политики в сфере социальной защиты населения и восстановления социальной справедливости Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталия Королевская подали законопроект №9527, который предлагает списать задолженность населения за поставки газа, горячей воды, электроэнергии и централизованное отопление, сформировавшуюся на 1 января 2019 года.

"В период 2014-2018 гг. тариф на газ для населения в Украине вырос на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – на 221,4%. При этом, среднемесячная заработная плата выросла за соответствующий период лишь на 171,5%. Это привело к более чем 4-кратному увеличению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги – до 55,6 млрд грн.", – говорится в документе, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

Как отмечается в пояснительной записке, "списание задолженности населения перед соответствующими субъектами хозяйствования, осуществляющими поставки природного газа для нужд бытовых потребителей, а также централизованного отопления и поставки горячей воды, осуществляется путем взаимозачета за потребленный природный газ перед "Нафтогазом". Списание задолженности населения за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств Государственного бюджета".

Депутаты-оппозиционеры подчеркивают, что принятие данного законопроекта будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе и уменьшению долговой нагрузки на наиболее незащищенные слои населения в вопросе оплаты отдельных видов жилищно-коммунальных услуг.

Теги: #оппозиционная_платформа #законопроект #коммунальные_услуги #парламент
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