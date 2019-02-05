Порошенко назвал пять основных направлений экономического развития Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал пять главных направлений экономического развития украинского государства, сообщил сайт президента.

"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям: агропромышленный комплекс; ИТ-сектор; индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт; инфраструктурные проекты и логистика развитие туризма", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. "Для того, чтобы Украина превратилась в большую страну - регионального лидера, который влияет на события в Европе", - сказал президент.

По его словам, Европа уже не может быть безопасной без Украины, потому что Украина является составляющей частью Европы. "Мы действительно очень много сделали. Сохранено единство страны. Мы защитили суверенитет и территориальную целостность, остановив врага героизмом украинских воинов и самоотдачей украинского народа", - отметил П.Порошенко.

Он также напомнил о проведении децентрализации и подчеркнул решительные шаги, направленные на восстановление экономики страны.