Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада в четверг внесет изменения, которыми закрепит в Конституции стратегический курс страны в Европейский Союз и НАТО.

"Я верю в украинскую Верховную Раду. Вот когда надо было, в сложнейших ситуациях, она находила в себе силы для объединения", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

При этом он отметил, что нельзя считать, что победа уже в кармане - "за каждую победу надо бороться".

П.Порошенко подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины – это украинская система распознавания: "свой – чужой, украинец или русский".

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий в свою очередь также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.