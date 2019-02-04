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15:08 04.02.2019

Бойко: Пенсия для военных должна автоматически пересчитываться при повышении зарплат

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Бойко: Пенсия для военных должна автоматически пересчитываться при повышении зарплат

Пенсия для военных пенсионеров должна пересчитываться сразу, как только растет зарплата служащих, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя"Юрий Бойко.

“Когда вышло Постановление Кабинета министров об увеличении зарплаты действующим военнослужащим, автоматически должен был пройти перерасчет пенсий военным пенсионерам, но перерасчета не было с 2012 года. Правительство постановление не издало, был издан приказ министра обороны об увеличении денежного содержания действующим военным, и в результате этой бюрократической коллизии пенсии военным пенсионерам не пересчитали”, — рассказал Ю.Бойко на встрече с военными пенсионерами в г.Узин, Киевской области в понедельник.

Политик утверждает, что должен быть принят новый закон по пенсионному обеспечению военнослужащих, который бы исключал возможность манипуляций со стороны правительства и автоматически, при увеличении зарплаты действующим военным, происходил перерасчет военным пенсионерам.

Кроме этого, подчеркнул Ю.Бойко, необходимо вернуть отмененные Кабмином надбавки и разного рода выплаты, которые люди заработали.

"И наконец. Когда говорят, что мы (Кабинет министров — ред.) на 25% или на 50%, повысим "по частям", то по закону это должны были сделать сразу. "Поэтапность индексации" позволила правительству "сэкономить" на каждом военном пенсионере более двух тысяч гривен в месяц. Другими словами, "экономия" в 2018-2019 гг. на 540 тыс. военных пенсионерах составит порядка 12-13 млрд гривен”, — подытожил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #военные #пенсии
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