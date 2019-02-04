Выборы2019

Выборы

12:18 04.02.2019

Правоохранители должны непредвзято расследовать нарушения во время избирательной кампании – И.Геращенко

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Правоохранители должны непредвзято расследовать нарушения во время избирательной кампании – И.Геращенко

Правоохранительные органы должны беспристрастно рассматривать заявления о нарушении избирательного законодательства и расследовать факты таких нарушений, подчеркивает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Очень важно, чтобы силовые структуры, которые обязаны жестко расследовать любые попытки нарушения избирательного законодательства, действовали аполитично и без двойных стандартов. Прозвучали определенные заявления от двух политических сил. Мы ожидаем очень тщательного расследования силовых структур", - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как отметила И.Геращенко, важно чтобы политические силы не втягивали правоохранительные органы в предвыборные "баталии", а силовые структуры – не подыгрывали тем или иным политсилам.

Ранее на заседании согласительного совета глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил о подготовке подкупа избирателей представителями партии "Батькивщина".

В свою очередь лидер партии и фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко сообщила, что ее политсила передаст в Министерство внутренних дел заявление об организации подкупа избирателей в интересах президента Украины Петра Порошенко.

Теги: #украина #ирина_геращенко #выборы #правоохранители
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