Выборы2019

Выборы

12:10 04.02.2019

Полиция Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства

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Полиция Киевской области зафиксировала 17 нарушений избирательного законодательства

С начала проведения предвыборной кампании в Киевской области правоохранители задокументировали 17 фактов нарушений избирательного законодательства, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Руководитель полиции области Дмитрий Ценов на совещании в понедельник отметил, что преимущественное большинство – это сообщения людей об агитации незаконными методами – размещение билбордов и средства агитации без исходных данных.

Относительно правонарушителей составлено 7 административных протоколов по ст. 212-13 (распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию об ответственных за выпуск лицах) КУоАП (Админкодекса) Украины. Материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
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