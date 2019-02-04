Бойко: Каждая из реформ этой власти только ухудшает жизнь людей

Все, что реформирует действующая власть, только ухудшает жизнь людей, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев – оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима – это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", — подчеркнул Ю.Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.

"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", — подчеркнул политик.