Выборы2019

Выборы

10:22 04.02.2019

Бойко: Каждая из реформ этой власти только ухудшает жизнь людей

1 мин читать
Бойко: Каждая из реформ этой власти только ухудшает жизнь людей

Все, что реформирует действующая власть, только ухудшает жизнь людей, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев – оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима – это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", — подчеркнул Ю.Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.

"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", — подчеркнул политик.

Теги: #бойко #украина #реформы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

Тимошенко: Новая власть изменит принципы ипотечного кредитования, чтобы молодые семьи могли приобрести жилье

В вопросе достижения мира самые сильные позиции у Юрия Бойко – политолог

Бойко заявил, что в случае его победы на выборах зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен

Бойко: Нужно срочно повышать зарплаты медикам, иначе скоро некому будет лечить людей

Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Прекращение войны на Донбассе зависит не от личности, а от готовности той или иной личности договариваться – эксперт

Бойко: Зарплата учителя должна быть повышена до 15 тысяч гривен

Тимошенко: Наша задача - гарантировать каждому украинцу доступную и качественную медицину

Большинство украинцев в 2018г не желали допускать к голосованию на общенациональных и местных выборах переселенцев с Донбасса – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

Порошенко: Украина будет энергетически независимой

Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о предоставлении Украине членства в НАТО

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА