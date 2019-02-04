Выборы2019

Выборы

09:56 04.02.2019

Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

1 мин читать
Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко возмутился тем, что на странице в Фейсбук 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост с подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ генерала армии Украины Виктора Муженко, который открыто агитирует за действующего президента Петра Порошенко.

"Такого безобразия и беззакония - в Украине еще не было, ни при одном из президентов. Мы уже видели Генерального прокурора Луценко - в рабочее время открыто поддерживает выдвижение Порошенко. Нарушая Закон, на страже которого должен стоять?! Вслед за Луценко против Закона пошел генерал Муженко. Зная запрет Законом, тем не менее - агитирует за Порошенко. Агитация размещается на интернет-ресурсах военных бригад", - написал в Фейсбуке А.Гриценко.

Политик отметил, что действующая власть ради сохранения кресла втягивает в политику не только прокуратуру, но и армию.

"Порошенко, Луценко, Муженко ... - они думают, что их нарушения Закона останутся незамеченными и безнаказанными? Ошибаетесь, ребята. С огнем шутите. Остановитесь, пока не поздно", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #агитация #порошенко #муженко #выборы #гриценко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Ю.Луценко о Гриценко: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Каждая из реформ этой власти только ухудшает жизнь людей

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

Порошенко: Украина будет энергетически независимой

Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о предоставлении Украине членства в НАТО

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами

В центре Одессы в ДТП попала кандидат в президенты Ольга Богомолец

Военные подали в суд за обвинения в получении вознаграждения за поддержку Тимошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА