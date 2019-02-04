Гриценко: Вслед за Луценко против закона пошел генерал Муженко

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко возмутился тем, что на странице в Фейсбук 93-й ОМБр "Холодный яр" опубликован пост с подписью начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ генерала армии Украины Виктора Муженко, который открыто агитирует за действующего президента Петра Порошенко.

"Такого безобразия и беззакония - в Украине еще не было, ни при одном из президентов. Мы уже видели Генерального прокурора Луценко - в рабочее время открыто поддерживает выдвижение Порошенко. Нарушая Закон, на страже которого должен стоять?! Вслед за Луценко против Закона пошел генерал Муженко. Зная запрет Законом, тем не менее - агитирует за Порошенко. Агитация размещается на интернет-ресурсах военных бригад", - написал в Фейсбуке А.Гриценко.

Политик отметил, что действующая власть ради сохранения кресла втягивает в политику не только прокуратуру, но и армию.

"Порошенко, Луценко, Муженко ... - они думают, что их нарушения Закона останутся незамеченными и безнаказанными? Ошибаетесь, ребята. С огнем шутите. Остановитесь, пока не поздно", - подчеркнул А.Гриценко.