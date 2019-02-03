Выборы2019

Выборы

19:44 03.02.2019

Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о предоставлении Украине членства в НАТО

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Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о предоставлении Украине членства в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства" - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, какой он видит Украину в ближайшие пять лет.

Он подчеркнул, что Украина должна проводить реформы и достигнуть критериев, которые отвечают критериям ЕС и НАТО. Глава Украинского государства уверен, что "эти задания являются абсолютно реальными".

По словам президента, членство в ЕС существенным образом повысит уровень жизни людей, стандарты жизни и демократии.

"Членство в НАТО - это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #президент #нато
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