Выборы2019

Выборы

17:14 01.02.2019

Около 50 неизвестных в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями Мангуша

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Около 50 неизвестных в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями Мангуша

Около 50 радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах захватили здание Дома культуры в поселке Мангуш Донецкой области до того, как началась встреча кандидата в президенты от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула с жителями поселка.

"В пятницу, 1 февраля, молодчики ворвались в фойе здания и стали выталкивать людей на улицу. Затем они заблокировали все входы в помещение, после чего уничтожили всю агитационную продукцию. Присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали, не сделав абсолютно ничего для защиты людей от произвола бандитов. Это первое нападение на кандидата в президенты во время нынешней избирательной кампании в Украине", - сообщает пресс-служба партии.

Не смотря на такие действия группы неизвестных, нардеп вместе со сторонниками решил провести встречу с местными жителями на улице. Осознав, что план по срыву мероприятия провалился, радикалы вышли из помещения захваченного ДК, предприняв еще несколько попыток помешать проведению встречи. Однако, будучи в явном меньшинстве, на этот раз они ограничились выкрикиванием лозунгов.

"Радикалы захватили здание, и аргумент у них был один: нас больше, и мы вас не пустим. Их там действительно было много, но существенно меньше, чем жителей Мангуша, которые пришли на встречу… Я очень благодарен всем людям, которые пришли ко мне на встречу. Никто не разошелся, несмотря на такую минусовую погоду, и мы провели ее на улице, а я ответил на все вопросы. Я благодарен такой огромной поддержке людей, которую здесь почувствовал. И на самом деле, победа будет за нами", – прокомментировал произошедшее А.Вилкул.

Теги: #вилкул #выборы
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