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15:35 01.02.2019

Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

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Аграрии подписали с Юрием Бойко меморандум о взаимной поддержке

Сельское хозяйство должно почувствовать, что государство о нем заботится, потому что это залог продовольственной безопасности, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

При подписании меморандума о поддержке и взаимодействии с объединением сельхозпроизводителей "Всеукраинская аграрная рада", оппозиционный политик подчеркнул, что аграрии обеспечивают 40% валютной выручки и создают 17% ВВП страны, однако защиты и поддержки от нынешней власти они не имеют.

"Большинство украинских сел – на грани выживания. Ежегодно с карты Украины исчезает до двух десятков населенных пунктов. Причина этого – отсутствие перспектив, работы, минимальной инфраструктуры в виде больниц и школ. Это недопустимо, ведь аграрная отрасль является одной из приоритетных, потому что формирует продовольственную безопасность страны", — заявил Ю.Бойко.

Он отметил, что намерен пересмотреть механизмы государственной поддержки аграрного сектора. Ведь государство должно поддерживать фермерские хозяйства, а не крупные агрохолдинги, приближенные к власти.

Одной из самых острых проблем в аграрном секторе Ю.Бойко также считает рейдерство.

"Рейдеры должны привлекаться к уголовной ответственности. Это касается как организаторов рейдерских захватов, так и тех, кто является "крышей" таких действий. Мы обеспечим незыблемость права собственности землепользователей, прекратим разгул рейдеров, демонополизируем рынки сельхозпродукции. Перед нами стоит задача создания новых рабочих мест с достойной заработной платой. Мы вернем селу перспективу и развитие", — подытожил политик.

Теги: #бойко #украина #аграрии #меморандум
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