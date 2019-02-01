Полиция открыла уже 9 производств по нарушениям избирательного процесса

Полиция проводит досудебное расследование по девяти уголовным производствам о нарушениях избирательного процесса в Украине, кроме того, в полицию поступило 400 заявлений и сообщений о нарушении правил предвыборной агитации, по выявленным фактам составлено 91 протокол, заявляет заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"Следственные органы проводят досудебное расследование по 9 уголовным производством, касающимся предвыборной агитации и избирательного процесса. В частности, полицейские выявили факты попытки подкупа. Подчеркиваю, что полиция будет оперативно реагировать на все факты нарушения избирательного процесса, оперативно предоставлять квалифицированную оценку выявленным нарушением", - подчеркнул А.Фацевич в пятницу во время рабочего визита на Прикарпатье.

По его словам, в основном, выявленные нарушения касались размещения печатной продукции, в частности - наружной рекламы.

Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, представители "Гражданской сети "Опора" назвали деятельность полиции превентивной мерой для предотвращения нарушений в сфере избирательного процесса. Региональный координатор "Опоры" Андрей Токарский отмечает, что с дальнейшим ходом избирательной кампании нарушения могут становиться более значительными. "Поэтому важный аспект реагирования на такие, менее значительные нарушения - определенная превентивная мера. А это уже будет показателем для других субъектов избирательного процесса, что полиция работает эффективно", - сказал А.Токарский.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины по состоянию на утро 28 января зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств. По состоянию на 25 января было зарегистрировано 5 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного законодательства, всего зафиксировано более 250 фактов нарушений.