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12:54 01.02.2019

Медведчук: "Оппозиционная платформа ‒ За життя" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги

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Медведчук: "Оппозиционная платформа ‒ За життя" инициирует принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги

"Оппозиционная платформа ‒ За життя" инициирует внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги, заявил председатель политсовета "Оппозиционная платформа ‒ За життя" Виктор Медведчук.

"Тарифы на газ для населения выросли на 1080%, тарифы на отопление – на 1240%, тарифы на воду горячую и холодную – на 560‒650%, на электроэнергию – на 380%. Цены на мясо-молочные, хлебобулочные изделия выросли на 280‒350% за эти годы. На овощи – на 400%. На все продукты без исключения цены выросли на 58‒542%. Вдумайтесь в эти цифры. Это не просто кошмар. Это уничтожение страны и уничтожение нашего народа", ‒ подчеркнул политик на Всеукраинском чрезвычайном съезде, 29 января, сообщает пресс-служба "Оппозиционная платформа ‒ За життя".

"Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам за эти годы, с 2013-го, выросла в 4 раза: была 12 млрд, сегодня составляет 47,7 млрд", ‒ сообщил В.Медведчук.

Он отметил, что в практике действующего законодательства и в практике Украины был случай, когда несколько лет назад Верховная Рада приняла закон о списании задолженности за коммунальные услуги.

"Но тогда списали задолженности энергетических компаний перед государственной НАК "Нафтогаз" в объеме 26 млрд грн, то бишь списали долги олигархам", ‒ уточнил политик.

«Я предлагаю сегодня нашим депутатам "Оппозиционной платформы ‒ За життя" и нашему кандидату Юрию Бойко инициировать подачу в парламент закона о списании задолженности граждан Украины, которые обнищали в результате этой реформаторской власти. Я думаю, это будет правильный шаг и в отношении наших людей", ‒ подчеркнул В.Медведчук.

Теги: #оппозиционная_платформа #законопрект #медведчук #коммунальные_платежи
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