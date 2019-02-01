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09:26 01.02.2019

И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

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И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

Закупка "Укроборонпромом" двигателей для БТР – пример того, как власти зарабатывают на войне, заявил глава Социалистической партии Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Власть ведет с нами двойную игру: одной рукой торгует, другой воюет. Например, двигатели для БТР мы закупаем в Российской Федерации! Самое страшное, что мы их закупаем по цене самих БТРов. Сегодня "Укроборонпрому" удобно иметь такой контракт, покупать двигатель по завышенной цене и получать откат", - заявил глава СПУ по время эфира на телеканале Newsone.

При этом он добавил, что данный пример торговых операций  связан с ростом показателей импорта.

"Почему мы говорим, что последние пять лет импорт растет, а экспорт падает? Власть сохранила удобные потоки, с которых они "размывают" государственный бюджет и получают откаты", - заявил глава СПУ.

Он также подчеркнул, что политика, которую ведут власти с момента обретения независимости государства, априори работает на понижение показателей экспорта.

"Экспорт упал? Извините, у нас полностью уничтожено производство. Это процесс не 5, а 27 лет уничтожения промышленного комплекса нашей страны. У нас нечего продавать. Заводы "вырезали" и приватизировали за копейки. Сельское хозяйство уничтожено агрохолдингами. Людей вытолкнули  из страны безвизом и экономической ситуацией. Осталось одно – земля. Та земля, за которую одни гибнут, другие – в ВР, готовят проекты под ее продажу, потому что больше в этой стране ничего не осталось", – подчеркнул политик.

Теги: #кива #спу
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