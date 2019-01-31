Выборы2019

Выборы

19:12 31.01.2019

Садовый связывает увольнение Аласании с поста главы НОТУ с предстоящими выборами

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Садовый связывает увольнение Аласании с поста главы НОТУ с предстоящими выборами

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич", кандидат в президенты Украины Андрей Садовый связывает увольнение председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию с предстоящими выборами и с его независимой позицией.

"Зураб Аласания пустил на "Общественное" программы "Схемы", "Наши гроши" и обеспечивал объективность, которой никогда раньше не было на государственном (общественном) телевидении. Сегодня Зураб Аласания уволили. Я представляю себе, как бы хотели видеть наши медиа на Банковой (ул.Банковая в Киеве, где находится Администрация президента Украины – ИФ). Достаточно взглянуть "Прямой"", - написал А.Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

"Если у кого-то есть сомнения, что это как-то связано с предстоящими выборами, то я могу только посочувствовать такой наивности", - добавил политик.

Ранее в этот день член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа сообщила, что набсовет поддержал расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию. "Только что наблюдательный совет UA:Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала Зурабом Аласанией. Причины пока неизвестны, юридическая обоснованность – тоже", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Теги: #садовый #аласания
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