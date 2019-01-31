Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко подал административный иск в Шестой апелляционный административный суд в Киеве на Центральную избирательную комиссию.

Причиной иска, А.Гриценко назвал, "противозаконное требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК".

"Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданную в Украине никогда", - написал А.Гриценко в Фейсбук в четверг.

Как пояснили в пресс-службе политика, противоправность действий ЦИК по отношению к кандидату касается неотложного получения А.Гриценко базы данных списка избирателей - Государственный реестр избирателей, как это предусмотрено частью 9 ст. 31 Закона Украины "О выборах Президента Украины".

"Действия ЦИК являются нарушением прав кандидата на пост президента Украины, которые делают невозможным ведение избирательной кампании и дают власти колоссальные возможности для манипуляций со списками избирателей", - пояснили в пресс-службе.