Выборы2019

Выборы

15:25 31.01.2019

Нардеп В.Бондарь подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

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Нардеп В.Бондарь подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Сопредседатель депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации его кандидатом на пост президента Украины.

Как сообщает пресс-служба партии "Видродження", народный депутат посетил ЦИК в четверг.

Согласно законодательству, ЦИК должна в течение 5 дней рассмотреть документы и принять решение о регистрации политика кандидатом.

30 января партия "Видродження" на своем съезде выдвинула В.Бондаря кандидатом в президенты. Выборы главы государства запланированы в Украине на 31 марта.

Теги: #видродження #цик #бондарь
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