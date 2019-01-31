В январе Порошенко и Тимошенко наиболее активно проводили агитационную деятельность – "Опора"

Лидерами агитационной деятельности в первый месяц избирательного процесса стали кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко, констатирует гражданская сеть "Опора".

"В течение января 2019 года активную агитационную кампанию развернули 28 человек, большинство из которых не были зарегистрированы кандидатами на пост президента во время проведения агитационных мероприятий. Абсолютными лидерами по масштабам и интенсивности агитационной деятельности в январе 2019 года остаются П.Порошенко и Ю.Тимошенко. Так же активными, но менее территориально разветвленными, являются агитационные кампании (кандидата в президенты, лидера "Радикальной партии" – ИФ) Олега Ляшко и (кандидата в президенты, лидера "Объединения "Самопомич" – ИФ) Андрея Садового", - говорится в сообщении организации в четверг.

Говоря о нарушениях, наблюдатели отметили, что команда действующего президента привлекала к анкетированию граждан работников бюджетных учреждений на оплачиваемой основе.

"Избирательная команда П.Порошенко, который на тот момент не находился в статусе зарегистрированного кандидата, организовала проведение общенационального социологического опроса, что фактически является формой уличной агитации. К такой деятельности на оплачиваемой основе привлекались не только сторонники кандидата или нейтральные лица, но и работники бюджетных учреждений. Такая деятельность свидетельствует о неправомерном расходовании избирательных средств (до момента создания избирательного фонда), а также признаки злоупотребления административным ресурсом", - указали в "Опоре".

Согласно данным, наблюдатели гражданской сети в ходе мониторинга региональных визитов кандидатов и потенциальных кандидатов обнаружили 10 случаев передачи ими от своего имени или от имени партии товаров гражданам.

"Сюда же относятся случаи участия политических лидеров в официальном вручении товаров, закупленных за бюджетные средства. Чаще всего такой формат агитационной работы использовали О.Ляшко (4 эпизода) и П.Порошенко (3 эпизода)", - уточнили в организации.

Кроме того, в первый месяц избирательного процесса наблюдатели "Опоры" направили 239 обращений и заявлений в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

"Абсолютное большинство из них касалась распространения печатных материалов без сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, ответственных за выпуск лиц и заказчика соответствующих материалов. Большинство зафиксированных случаев распространения печатных материалов без выходных данных касалась агитационной деятельности А.Садового и (кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" – ИФ) Анатолия Гриценко", - рассказали в "Опоре".