Выборы2019

Выборы

13:13 31.01.2019

Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

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Украинцы ответили, кого намерены поддержать во втором туре президентских выборов - опрос

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, больше всего шансов выиграть во втором туре имел бы шоумен Владимир Зеленский, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Согласно результатам опроса, Юлия Тимошенко держит первенство в парах с Петром Порошенко (27% против 18%) и Юрием Бойко (28% против 18%). В то же время, несколько уступает в паре с В.Зеленским (29% против 24%).

Шоумен также побеждает в парах с П.Порошенко (34% против 20%) и Ю.Бойко (33% против 17%). В паре Ю.Бойко - П.Порошенко действующий президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).

При этом отмечается, что в приведенных вариантах возможных пар более трети опрошенных заявляют о своем неучастии в выборах, 16-19% - еще не определились с симпатиями.

Во время соцопроса с 16 до 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионах и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #опросы2019
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