Вилкул: Один из пунктов моей программы – строить заводы и продавать за границу готовую продукцию

Зампредседателя "Оппозиционного блока", кандидат в президенты Александр Вилкул назвал абсурдом то, что Украина продает за границу сырье, а потом в разы дороже покупает готовую продукцию из него.

"Продаем за границу сырье, а потом в разы дороже покупаем готовую продукцию из него. Это абсурд! Будем строить заводы и продавать готовую продукцию. Это один из пунктов моей программы. Обеспечим работой и достойной зарплатой украинцев на родине", - написал он на своей странице в Facebook в четверг утром.