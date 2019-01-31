Выборы2019

Выборы

10:25 31.01.2019

Вилкул: Один из пунктов моей программы – строить заводы и продавать за границу готовую продукцию

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Вилкул: Один из пунктов моей программы – строить заводы и продавать за границу готовую продукцию

Зампредседателя "Оппозиционного блока", кандидат в президенты Александр Вилкул назвал абсурдом то, что Украина продает за границу сырье, а потом в разы дороже покупает готовую продукцию из него.

"Продаем за границу сырье, а потом в разы дороже покупаем готовую продукцию из него. Это абсурд! Будем строить заводы и продавать готовую продукцию. Это один из пунктов моей программы. Обеспечим работой и достойной зарплатой украинцев на родине", - написал он на своей странице в Facebook в четверг утром.

Теги: #вилкул #александр_вилкул #оппоблок
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