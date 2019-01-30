Кандидату в президенты от "Силы людей" Дмитрию Гнапу не дают разместить в Киеве билборд с лозунгом "Жить по-новому"

Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявил, что не может разместить в Киеве агитационный билборд с лозунгом "Жить по-новому".

"Дорогой Виктор Федорыч (Янукович - ИФ)! Ты из страны бежал, но дело твое живое. Почти неделю мы не можем разместить в Киеве один единственный биг-борд", - написал Д.Гнап в Фейсбук в среду.

По его словам, чтобы не размещать агитацию ему называют множество отговорок.

"Какие только причины нам не называли. И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нам нужна плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца", - отметил он.

"В конце концов, два оператора, которые согласились разместить, теперь просто тянут время и не выходят на связь. Поэтому, у меня просьба к владельцам бордов в столице. Если вам не страшно и вы имеете свободную плоскость 3х6, сдайте нам в аренду хотя бы в месяц. Мы оформляем все легально", - добавил журналист.