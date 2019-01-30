Гриценко предложил Порошенко пройти полиграф: "Никаких должностей от президента мне не поступало"

Кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко назвал ложными слова генерального прокурора Юрия Луценко, который рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что в 2014 году президент Петр Порошенко предлагал А.Гриценко возглавить Министерство обороны, но тот отказался.

"Юрий Луценко врет, или ему врет его патрон, его кум Петр Порошенко. Порошенко ни разу мне не предлагал стать министром. Это неправда", - подчеркнул А.Гриценко во время пресс-конференции в Днепре, сообщает пресс-служба партии.

Он добавил, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свои слова, и предложил сделать это и Петру Порошенко.

"Чтобы эту тему закрыть, я приглашаю Петра Алексеевича вместе со мной выйти в эфир на полиграф. Пусть скажет, вносил он такое предложение, и отказывался ли я", - добавил политик.