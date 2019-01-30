Выборы2019

Выборы

10:47 30.01.2019

Реперка Алена Алена заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко: в "БПП" прокомментировали это заявление

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Реперка Алена Алена заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко: в "БПП" прокомментировали это заявление

Реперка Алена Алена (Алена Савраненко) заявила, что ее обманом заманили на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", где Президент Петр Порошенко заявил о своем баллотировании на второй срок.

"Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моему саду (где реперка ранее работала - ИФ). Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко", - написала А.Савраненко на своей странице в Facebook во вторник вечером.

По ее словам, она покинула форум при "первой же возможности", поскольку не желает иметь отношение к любой из политических организаций.

Позже ее сообщение в соцсети стало доступным только друзьям.

При этом в комментарии пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" председатель Барышевской райадминистрации Олег Левченко заявил, что певица знала о том, что она будет участвовать в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Я рекомендовал организаторам Форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения Форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - сообщил О.Левченко.

Председатель Барышевской РГА убежден, что каждый имеет право на собственное мнение и право выбора, которое может реализовать во время свободного, демократического волеизъявления.

"Представители органов власти и в дальнейшем будут приглашать общественных активистов, деятелей науки и культуры на мероприятия, где происходят дискуссии о будущем Украины", - сказал он.

Теги: #бпп #порошенко #форум
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