Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут, юношей, 101 год назад встали на защиту Украины, отдав свою жизнь за наше будущее.

"Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашей славы, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам", - отметила лидер "Батькивщины" возле Мемориала памяти Героев Крут, сообщает пресс-служба партии.

Бой под Крутами Ю.Тимошенко назвала величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу: "101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину".

Однако, как отметила политик, пока эта борьба не завершена.

"Сегодня рядом со мной стоят наши герои, которые в то же трагическое время начала войны, оккупации стали за нас с вами, наших детей, внуков, наше государство", - сказала лидер "Батькивщины", вспоминая о всех украинцах, которые сейчас защищают наше государство от российского агрессора.

Ю.Тимошенко в очередной раз подчеркнула: получение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращение к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомых международных переговоров. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула она.