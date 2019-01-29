Выборы2019

Выборы

17:53 29.01.2019

Бойко: Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве

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Бойко: Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве

Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Наша важнейшая задача – мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины. Мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы", - сказал он во время своего выступления на съезде "Оппозиционной платформы - За життя" во вторник в Киеве.

"Наш первый приоритет – остановить бедность. Мы уменьшим тарифы и установим справедливые цены, которые позволят людям достойно существовать, достойно жить и чувствовать себя свободно", - добавил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украина #мир #выборы
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