Бойко: Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве

Первое, что мы сделаем после победы - пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Наша важнейшая задача – мы сделаем все, чтобы остановить кровавое противостояние на востоке Украины. Мы немедленно пойдем на прямые переговоры ради достижения мира в государстве. Это первое, что мы сделаем после победы", - сказал он во время своего выступления на съезде "Оппозиционной платформы - За життя" во вторник в Киеве.

"Наш первый приоритет – остановить бедность. Мы уменьшим тарифы и установим справедливые цены, которые позволят людям достойно существовать, достойно жить и чувствовать себя свободно", - добавил Ю.Бойко.