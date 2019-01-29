Светлана Залищук назначена заместителем руководителя штаба Гриценко по международным вопросам

Нардеп Светлана Залищук назначена заместителем руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по международным вопросам, сообщил сам А.Гриценко.

"Наша команда усиливается. Светлана Залищук - заместитель руководителя Центрального избирательного штаба по международным вопросам. Активная жизненная позиция, опыт работы в журналистике и общественном секторе, активное сотрудничество с зарубежными партнерами в межпарламентском формате", - написал политик на своей странице в Facebook во вторник.

Он добавил, что вместе с С.Залищук уже проведены важные встречи и консультации в Давосе. Сейчас готовятся встречи во время Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

С.Залищук была одной из основательниц журналистского движения "Стоп цензуре!", а также координатором движения "Честно". В 2014 году была соучредителем инициативы "Реанимационный пакет реформ". С февраля 2015 года является членом межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты".