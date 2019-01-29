Выборы2019

Выборы

13:31 29.01.2019

Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

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Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Национальная полиция Украина зарегистрировала еще 41 (всего 357 сообщений) сообщение о преступлениях, связанных с избирательной кампанией, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"За минувшие сутки Национальная полиция Украина зарегистрировала плюс 41 сообщение об избирательных событиях. По одному из них – по факту нападения на наблюдателя Гражданской сеть "ОПОРА" в г.Кропивницкий полиция Кировоградской области зарегистрировала производство по ч.2 ст.296 "хулиганство"", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Всего, по его словам, с начала кампании в Украине зарегистрировано 357 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Спикер МВД сообщил, что сейчас полиция расследует 8 уголовных производств: четыре – по ст.296 "хулиганство", по одному – по ст.159-1 "нарушение порядка финансирования избирательной кампании", по ст.160 "подкуп избирателя", по ст.171 "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и по ст.365" превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины.

"Составлено 73 админпротокола, проверяют 197 сообщений, 69 обращений рассмотрены по нормам закона "Об обращениях граждан"", - сообщил А.Шевченко.

Теги: #артем_шевченко #нарушения #полиция #выборы
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