Выборы2019

Выборы

09:39 29.01.2019

Порошенко по случаю Дня памяти Героев Крут: Они боролись, чтобы мы победили

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Порошенко по случаю Дня памяти Героев Крут: Они боролись, чтобы мы победили

Президент Украины Петр Порошенко в сто первую годовщину боя под Крутами подчеркнул историческую важность событий, которые происходили 100 лет назад.

"События 29 января 1918 года навсегда врезались в память поколений украинцев. Ведь под Крутами творилась история молодого, как и бойцы-крутяне, государства. Государства, которое ценой невероятных усилий и трагических потерь заявило о своем праве быть свободным от ига империи" - написал глава государства на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что "станция Круты - только одна из многочисленных сражений в извечном "крестовом походе" России против Украины, однако отважные патриоты, которые защищали Украину под Крутами - настоящие герои, благодаря которым таки появилась наша независимость".

"Как и современные герои, которые на своих плечах крепко держат нашу независимость, защищают свою Родину от посягательств дерзкого агрессора", - подытожил Президент.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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