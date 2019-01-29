Выборы2019

Выборы

07:31 29.01.2019

Вакарчук: команда единомышленников формируется, в ней будут люди с мировым именем и не будет олигархов

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Вакарчук: команда единомышленников формируется, в ней будут люди с мировым именем и не будет олигархов

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук отметил, что работает над формированием команды единомышленников для "настоящих изменений" в Украине, в которой будут люди с именем и историей успеха, и не будет олигархов.

"Я сейчас не буду называть фамилий, придет свое время. Но команда не просто есть, она формируется все это время. Все мои встречи в регионах, все разговоры с людьми, которые давно занимаются настоящими изменениями на своем месте, бессонные ночи, когда я думал о том, что можно сделать, дали мне возможность уже сегодня сформировать достаточно широкий круг единомышленников, с которыми мы действительно большая сплоченная команда. Меня не интересует форма, "хайп", маркетинговые планы, меня интересуют реальные люди, за плечами которых есть знания, опыт, профессионализм", - сказал он в эфире программы "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

С.Вакарчук отметил, что в этой команде есть люди с мировым именем, которые добились больших успехов в экономике, в праве, в сфере образования.

"Люди, которые никогда не были в политике, но являются важными лидерами в своих сообществах, и даже люди, которые сегодня находятся на высоких должностях во власти", - добавил он.

С.Вакарчук заверил, что ни один из олигархов "не входил, не входит, и никогда не будет входить" в его команду.

"Есть такая поговорка, по-моему, американская, что все люди делятся на игроков и на карты. Вот я точно не был, не являюсь и не буду никогда ничьей картой", - подчеркнул он.

Теги: #вакарчук #выборы
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